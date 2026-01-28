Entérate | ¿Cómo saber si tienes sarampión?
La Cruz Roja en San Luis Potosí informó sobre el aumento de casos y la necesidad de prevención
"¿Cómo saber si tienes sarampión? Tiene una explicación... y es importante reconocerla a tiempo", advirtió la Cruz Roja en San Luis Potosí.
La corporación recordó que en los últimos días se ha reportado un brote de sarampión en México, por eso es importante saber identificarlo y actuar correctamente.
¿Cómo inicia?
-El sarampión no aparece de golpe.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
-Generalmente comienza con fiebre alta y persistente
-Escurrimiento nasal
-Ojos rojos o irritados y tos
-Días después aparece un sarpullido que inicia en la cara y se extiende por el cuerpo.
¿Qué hacer si sospechas que lo tienes?
-Evita el contacto con otras personas
-No te automediques
-Acude de inmediato a valoración médica
-Sigue las indicaciones del personal de salud
¿Cómo prevenirlo?
-Vacúnate contra el sarampión
-Revisa que niñas y niños tengan su esquema completo
-Mantén medidas de higiene
"Ante síntomas, no acudas a lugares concurridos. Detectarlo a tiempo puede evitar complicaciones graves. Cuidarte también es cuidar a los demás", señaló la Cruz Roja.
Vacunarán contra la influenza y sarampión
RIOVERDE.- En la plaza principal del municipio fue instalado un módulo de vacunación donde se está aplicando el biológico contra la influenza y sarampión, por lo que se exhorta a la población acudir a...
no te pierdas estas noticias
En colonias del poniente aún no regularizan tomas de agua: EGC
Rolando Morales
Muchos vecinos carecen de contratos formales con Interapas, situación que se busca corregir
Entérate | ¿Cómo saber si tienes sarampión?
Pulso Online
La Cruz Roja en San Luis Potosí informó sobre el aumento de casos y la necesidad de prevención
Se complica la circulación esta mañana en SLP
Redacción
Carretera 57 y distribuidor Juárez, con mayor carga vehicular