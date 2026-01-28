logo pulso
Entérate | ¿Cómo saber si tienes sarampión?

La Cruz Roja en San Luis Potosí informó sobre el aumento de casos y la necesidad de prevención

Por Pulso Online

Enero 28, 2026 11:00 a.m.
A
Foto: Cruz Roja-SLP

Foto: Cruz Roja-SLP

"¿Cómo saber si tienes sarampión? Tiene una explicación... y es importante reconocerla a tiempo", advirtió la Cruz Roja en San Luis Potosí.

La corporación recordó que en los últimos días se ha reportado un brote de sarampión en México, por eso es importante saber identificarlo y actuar correctamente.

¿Cómo inicia?

-El sarampión no aparece de golpe.

-Generalmente comienza con fiebre alta y persistente

-Escurrimiento nasal

-Ojos rojos o irritados y tos

-Días después aparece un sarpullido que inicia en la cara y se extiende por el cuerpo.

¿Qué hacer si sospechas que lo tienes?

-Evita el contacto con otras personas

-No te automediques

-Acude de inmediato a valoración médica

-Sigue las indicaciones del personal de salud

¿Cómo prevenirlo?

-Vacúnate contra el sarampión

-Revisa que niñas y niños tengan su esquema completo

-Mantén medidas de higiene

"Ante síntomas, no acudas a lugares concurridos. Detectarlo a tiempo puede evitar complicaciones graves. Cuidarte también es cuidar a los demás", señaló la Cruz Roja.

