Entérate | El clima para este miércoles en SLP

Por Redacción

Enero 21, 2026 10:11 a.m.
A
Entérate | El clima para este miércoles en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informa:

Pronóstico Climático:

- Temperaturas Máximas: De 20º en zona centro, de 27° en zona huasteca.

- Temperaturas Mínimas: 06° en zona centro y 08° zona altiplano.

