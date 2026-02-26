Entra Registro Civil en escalada recaudatoria

Para este año, la Dirección del Registro Civil (DRC) incrementó 11 veces su expectativa de recaudación al establecer en el presupuesto de ingresos un alza de 9 millones de pesos con respecto al alza de 766 mil pesos registrada en 2025. La escalada recaudatoria incluye la reedición de un cobro por la rectificación administrativa de documentos, que fue derogado hace 14 años.

Incremento récord en la recaudación de la DRC para 2026

Una revisión a las partidas de ingresos estimadas para la DRC entre 2021 y 2026 muestra que en 2026 se registra un incremento en la estimación de derechos cobrados en la dependencia, que supera los precedentes 5 años.

Para este año, la Ley de Ingresos presupuestó entradas por 31.6 millones de pesos, la cifra más alta en un lustro.

Esta cifra supera en nueve millones de pesos los 22.6 millones de pesos presupuestados en 2025, un alza de 39.8%.

Este incremento supera en más de diez veces las alzas de impuestos de los dos años previos, que oscilaron entre los 766 mil y los 801 mil pesos. Porcentualmente, el alza fue de 3.8% en 2024 y 3.5 por ciento en 2025.

Reactivación del cobro por rectificación administrativa y protestas

Para cumplir esta escalada recaudatoria, la DRC "revivió" un trámite derogado de la Ley de Hacienda hace 14 años mediante el cual cobra a los usuarios que necesitan rectificar datos en sus documentos mil 234.10 pesos, lo que ya ha generado molestias en algunos colectivos afectados.

Se trata de la fracción VII del artículo 38 de la citada Ley, que establece las tarifas de los derechos vinculados a la rectificación administrativa de los documentos oficiales, misma que fue derogada en 2012, pero reactivada para este año, aplicando una cuota de 10.25 Unidades de Medida y Actualización. El valor de la UMA este año es de 117.31 pesos, lo que ubicó el pago de la enmienda en mil 234.10 pesos. A eso se le agrega la tarifa de la anotación marginal del acta rectificada, que suma 99.71 pesos al cobro para dejar el costo del trámite en mil 333.81 pesos.

El nuevo cobro generó en enero pasado una protesta en el Congreso del Estado por parte del Colectivo "Todes Trens", por considerar que anteponía al derecho humano de elección de identidad de género de la población trans y no binaria al cumplimiento de una obligación económica.