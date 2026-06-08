Entregará Municipio forraje a productores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí puso en marcha el programa "Forraje con Garantía" para 2026, dirigido a productores pecuarios del municipio que enfrentan dificultades para alimentar a su ganado debido a la escasez de forraje y al aumento en los costos de los insumos ganaderos. El esquema quedó formalizado mediante reglas de operación publicadas en la Gaceta Municipal del 20 de mayo.

De acuerdo con el documento, el programa contempla la entrega de 20 pacas de rastrojo de maíz por beneficiario, cada una con un peso aproximado de 22 kilogramos. El objetivo es apoyar la alimentación del ganado durante periodos críticos y evitar afectaciones en la productividad de las unidades pecuarias instaladas en comunidades rurales y delegaciones del municipio.

Las reglas establecen que podrán acceder al apoyo los productores que desarrollen actividades ganaderas dentro de la capital potosina, cuenten con una unidad de producción activa y estén inscritos en el Registro Municipal Agropecuario. Además, se dará prioridad a quienes no hayan recibido apoyos similares por parte del municipio durante el último año.

La cobertura del programa se enfocará principalmente en delegaciones y comunidades rurales donde la actividad pecuaria tiene mayor presencia. La selección de beneficiarios dependerá tanto de la disponibilidad presupuestal como de la validación que realice la Subdirección de Bienestar Rural, instancia encargada de coordinar la entrega y supervisión de los apoyos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El financiamiento del programa provendrá de recursos propios del Ayuntamiento y permanecerá vigente hasta que se concluya la distribución de los apoyos autorizados o se agote el presupuesto asignado, con fecha límite al 31 de diciembre de 2026.

Las autoridades municipales también prevén realizar visitas de verificación para constatar que el forraje entregado sea utilizado para la alimentación del ganado.