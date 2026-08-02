Entregarían en este año 500 escrituras

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El Instituto Municipal de la Vivienda (Inmuvi) de Soledad busca concluir este 2026 con la entrega de 500 escrituras de predios para beneficio de 188 familias de 102 sectores y fraccionamientos, incluyendo ejidos. La cifra de escrituras sería 64 por ciento superior a la del primer año de la actual administración municipal, cuando se entregaron 304 escrituras.

Lo anterior, a través de programas vigentes como "En Regla tu Casa" y "Regularización de Asentamientos Irregulares". El objetivo es obtener escrituras con pleno reconocimiento legal y terminar con muchos años de incertidumbre sobre los predios.

Entre los proyectos en proceso de autorización están El Huizache, Emiliano Zapata, Las Vías, y División del Norte, en el ejido Rancho Nuevo.

El Inmuvi atiende tanto en la cabecera municipal como en comunidades como El Zapote, Soledad y Rancho Nuevo. La mayoría de los casos son de personas de bajos recursos que compraron terrenos de forma irregular hace más de cinco años. Si el ritmo actual se mantiene, este año podrían entregarse hasta 500 escrituras, superando las 304 del primer año de la administración, es decir, un incremento de 64 por ciento.

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También continúa la regularización del ejido San Francisco, conocido como Rivas Guillén, donde el Ayuntamiento actúa como intermediario entre instancias agrarias. La recomendación para las familias es revisar cualquier documento en el Instituto antes de hacer pagos, para evitar fraudes y asegurar que el trámite avance correctamente.