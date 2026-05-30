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Es delincuencia el mal uso de la IA, dice Serrano

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Es delincuencia el mal uso de la IA, dice Serrano
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      El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, afirmó que quienes hagan uso indebido de la inteligencia artificial con fines ilícitos deben ser considerados delincuentes. "Si ustedes pensaban que nada más va a quedar en sanciones a quien comete ese tipo de delitos, hoy son delitos. Y quien comete eso se llaman delincuentes. Para que no haya duda", sostuvo el diputado.

      El legislador, impulsor de la iniciativa en discusión, señaló que la propuesta responde a una "necesidad social" centrada en la protección de familias y menores de edad. "Hay una necesidad social que atender y es la defensa de nuestras familias, de nuestros hijos. Creo que es el momento oportuno de que alguien lo haga. Me tocó promoverla, pues bienvenida", expresó.

      En cuanto al contenido de la regulación, indicó que el eje principal debe ser la identidad de los contenidos digitales y el derecho de réplica ante información falsa. "Cuando hablo de regular es que tenga identidad tu página. Que, si tú hablas de mí, tenga el derecho constitucional de decir que lo que dices es mentira. Hay páginas muy serias que tienen detrás a verdaderos periodistas y reporteros", dijo, al señalar que participará en los foros de análisis de la iniciativa.

      El diputado insistió en que la creación de contenidos falsos mediante inteligencia artificial debe ser sancionada, al considerarla una forma de "falsificación de hechos" con posibles consecuencias sociales "nefastas". 

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      "Yo los invitaría a que le echen una buena revisada. No hay ningún riesgo para la libertad de expresión, la parodia o la caricatura. Todo sigue igual", concluyó.

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