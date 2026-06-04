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"Es inestable, el sistema de abastecimiento"

Dice el alcalde que se reparte más agua en pipas porque hay más casas

Por Rolando Morales

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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"Es inestable, el sistema de abastecimiento"
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      El alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, Enrique Galindo Ceballos, justificó el incremento en el número de viviendas que reciben agua mediante pipas en la zona metropolitana, al señalar que el sistema de abastecimiento enfrenta condiciones de inestabilidad derivadas de fallas en fuentes de suministro y del crecimiento habitacional de la ciudad.

      Lo anterior luego de que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reportara que entre 2024 y 2026 el porcentaje de viviendas abastecidas por pipas pasó de 1.5 a 4.5 por ciento. 

      Al respecto, Galindo Ceballos sostuvo que el indicador debe analizarse considerando situaciones extraordinarias como la salida temporal de operación de pozos o interrupciones en otras fuentes de abastecimiento.

      El edil afirmó que uno de los factores que influyen en esta situación es la incorporación de nuevos desarrollos habitacionales, aunque aseguró que no puede autorizarse un fraccionamiento sin que exista previamente una fuente de agua garantizada. Asimismo, señaló que la principal muestra de la vulnerabilidad del sistema es el acueducto de El Realito, el cual acumula cuatro días consecutivos sin operar.

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      Pese a ello, Galindo aseguró que la red operada por Interapas mantiene niveles elevados de funcionamiento, al señalar que actualmente el 98% de los pozos se encuentran en operación y que únicamente uno o dos permanecen fuera de servicio de manera temporal. Sin embargo, reconoció que las fallas recurrentes de El Realito afectan la percepción ciudadana sobre la estabilidad del servicio.

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