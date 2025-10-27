Es prematuro hablar de las candidaturas para 2027: alcalde

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que aún es prematuro para hablar sobre una eventual candidatura a la gubernatura del estado en 2027 impulsada por el PRI, y subrayó que, por ahora, su prioridad es desempeñar un buen papel al frente del Ayuntamiento capitalino.

El edil reiteró que recientemente recuperó sus derechos políticos como militante del PRI, partido en el que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria, y que mantiene una excelente relación con la dirigente estatal, Sara Rocha, con quien ya sostuvo reuniones para dialogar sobre el rumbo del partido y los próximos procesos políticos.

“Soy priista en este momento, de nuevo en mi casa política, y quiero reencontrar mi cauce dentro del partido de mi origen”, señaló Galindo, al tiempo que consideró que los debates sobre alianzas o estrategias electorales nacionales son todavía anticipados.

El presidente municipal enfatizó que las definiciones rumbo al 2027 llegarán hasta principios de ese año, cuando inicie la etapa formal de decisiones políticas y partidistas. Mientras tanto dijo que su enfoque estará en consolidar su gestión municipal y en obtener el respaldo ciudadano a partir de los resultados de su administración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Hoy lo que quiero es ser un buen alcalde. Que la gente diga: tenemos un buen alcalde y queremos que sea otra cosa. Llegado el momento, tomaré una decisión política y partidista”, expresó el alcalde.

Con ello, Galindo Ceballos dejó abierta la puerta a una eventual participación en el proceso electoral de 2027, pero reiteró que cualquier determinación dependerá de los tiempos internos del PRI y del respaldo social que logre construir durante su gestión en la capital potosina.