Realizan desfile de catrinas y catrines

Matehuala.- Con la finalidad de rescatar las tradiciones mexicanas la EDUCEM llevó cabo un desfile para conmemorar el Día de Muertos, donde los estudiantes se vistieron de catrines y marcharon por las principales calles de la ciudad.

El desfile tuvo un gran éxito y excelente respuesta por parte de ciudadanos, quienes ya estaban en las calles esperando ver este gran desfile, los participantes llevaban atuendos de catrines, catrinas, y carros alegóricos todo alusivo al tradicional día de muertos, para rescatar las tradiciones en niños, jóvenes ya que lamentablemente se ha estado perdiendo por tradiciones extranjeras.

El desfile salió del Parque Álvaro Obregón y recorrió las calles de 5 de Mayo, Insurgentes, Morelos, Miguel Hidalgo, Mariano Matamoros, Boulevard Carlos Lasso, Altamirano para terminar en el Parque Vicente Guerrero.

Durante el recorrido los participantes bailaron y aventaron dulces a todas las personas que miraban este magno evento.

Con este desfile empiezan lo tradicionales desfiles por el día de muertos, así como las rodadas de Halloween, por lo que se pide a la población estar al pendiente ya que algunas calles se estarán cerrando por algunos minutos mientras pasan los desfiles, lo que provocará caos vial.