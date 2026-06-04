Escuelas enseñan sin propósito disruptivo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La educación primaria, secundaria e incluso la universitaria, quedaron obsoletas y en el pasado, porque se ha estado educando a los chavos a ser simplemente empleados de empresa y no para generar un pensamiento disruptivo y de inventiva, aseguró Rodrigo Fernández Paredes Alegría, consultor y conferencista peruano, especialista en mejora de experiencia con los clientes.

El conductor y consultor fue invitado para impartir una conferencia en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Dijo que en este mundo, están escaseando las organizaciones que realmente generan pensamiento creativo, pero que también, se convierten en los muy pocos que ayudan a la gente a pensar.

"Se puede hacer un trabajo completo en materia de innovación porque creo que nos hemos quedado en la prehistoria".

Aseguró que para el caso de la falta de creatividad, no habría nada que regular el material de inteligencia artificial, porque más bien, lo necesario es generar un buen prompt para contar con muy buena información, pero esa información no sirve de nada si no es utilizada por las personas para tomar decisiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Si no hay personas capaces de tomar esa información, interpretarla y tomar decisiones, entonces es mejor quedarse a hacer dibujitos y cosas en la Inteligencia artificial porque finalmente no se le va a usar para nada proactivo".

Dijo que ese nivel educativo que debería ser el ideal, es aquel en el que las empresas deberían preguntarse a diario qué las hace diferentes de otras, pero si alguien no encuentra nada, entonces ya tiene un gran problema porque no está generando conocimiento nuevo o ideas innovadoras para ser diferente a las otras empresas o a los otros generadores de productos.

Precisa que ni siquiera hay ideas para valorar qué cosa demanda el mercado y a partir de ahí tratar de dar al mercado aquello que valora el cliente, pero que no tiene la competencia.

Precisa que tan solo en su casa, no puede ser conferencista sino plantear ideas innovadoras, porque quizás alguna persona valore que una conferencia le pareció bien pero no saldrá satisfecha.