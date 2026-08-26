Caen 11 foráneos y localizan tres inmuebles bajo sospecha en Santa María

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SANTA MARÍA DEL RÍO.- Once personas fueron detenidas y tres inmuebles presuntamente relacionados con actividades ilícitas fueron localizados durante un operativo efectuado en este municipio, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE).

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones fueron realizadas por la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, a partir de labores de inteligencia.

En una primera intervención fueron capturadas dos personas y posteriormente se localizó a otras nueve cuando salían de uno de los inmuebles investigados. Según la dependencia, los detenidos proceden de Durango, Sonora y Sinaloa.

Durante el operativo también fueron aseguradas un arma corta y diversas dosis de una sustancia con características de droga.

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La SSPCE señaló que las investigaciones permitieron ubicar otros dos inmuebles en los que presuntamente se almacenarían sustancias químicas y se procesarían materiales ilícitos. Los tres sitios se encuentran en una zona cercana a los límites con Guanajuato.

Según la versión de la dependencia, los inmuebles fueron detectados antes de que comenzaran a operar plenamente. No se precisó qué sustancias fueron encontradas ni el tipo de materiales que supuestamente serían procesados.

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Los detenidos, el arma, las sustancias y los demás indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará las investigaciones y determinará la situación jurídica de las personas involucradas.