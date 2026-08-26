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Banxico mejora pronóstico de crecimiento económico para 2026

Señala que la política comercial de Estados Unidos genera incertidumbre que puede afectar la inversión en México

Por El Universal

Agosto 26, 2026 03:03 p.m.
A
Banxico mejora pronóstico de crecimiento económico para 2026
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      Banco de México (Banxico) mejoró su pronóstico previsto para 2026, pero ante la nueva dinámica de revisiones anuales del T-MEC recortó su estimado para el 2027.

      Para este año, el crecimiento de la actividad económica hizo una revisión al alza de 1.1% a 1.5%.

      Con ello, el intervalo para la variación esperada del Producto Interno Bruto (PIB) en este año se ubica entre 1% y 2%.

      No obstante, para 2027, está anticipando un menor crecimiento del previsto anteriormente, con posibilidades de 2%, frente al 2.1% que se esperaba antes de los ajustes.

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      Así, el intervalo para el crecimiento previsto del PIB en 2027 se coloca entre 1.2% y 2.8%, según las nuevas expectativas que dio a conocer este miércoles el banco central mexicano.

      Modificación del pronóstico para 2026 y 2027

      Banxico expuso que la modificación para el PIB en 2026 se hizo dado el mayor crecimiento de la actividad económica en el segundo trimestre respecto de lo anticipado.

      Señaló que este efecto se encuentra parcialmente compensado por una desaceleración mayor a la previamente esperada en el tercer trimestre.

      Pero para el resto de la trayectoria de pronóstico se continúa esperando una moderada y gradual aceleración en las tasas de crecimiento trimestral.

      Riesgos por política comercial de Estados Unidos

      Advirtió que la política comercial de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, representa importantes riesgos tanto a la baja como al alza.

      Indicó que existe la posibilidad de que se intensifique el ambiente de incertidumbre relacionada con las políticas que pudieran implementarse en EU, particularmente en lo comercial y ante la nueva fase de revisiones anuales del T-MEC, o con factores idiosincráticos, y que ello incida adversamente sobre la demanda externa y el gasto en consumo e inversión de nuestro país.

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