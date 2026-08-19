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Está poco denunciado el fraude inmobiliario

Por Samuel Moreno

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Está poco denunciado el fraude inmobiliario
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      La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí registra pocas denuncias relacionadas con presuntos fraudes inmobiliarios pese a ser un delito constante en la entidad, particularmente en casos donde una persona da en renta un inmueble que no es de su propiedad, informó la titular de la fiscalía, María Manuela García Cázares.

      La fiscal explicó que este tipo de conducta puede constituir un delito de fraude, debido  a que se ofrece en arrendamiento un inmueble sobre el cual la persona que lo renta no tiene derechos de propiedad. Sin embargo, señaló que los reportes recibidos por la institución son mínimos.

      García Cázares indicó que actualmente la Fiscalía tiene conocimiento de apenas una a dos denuncias relacionadas con este tipo de delitos, por lo que descartó que exista de momento un número elevado de denuncias por fraudes derivados del arrendamiento irregular de propiedades.

      Con respecto a los conflictos por inmuebles que surgen cuando una persona fallece sin dejar testamentos, la titular de la FGE aclaró que estos corresponden a asuntos penales y se dan cuando existen disputas entre herederos.

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