Está por arrancar santuario a Virgen de San Juan en SL

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Hay altas posibilidades de que en octubre próximo sea colocada la primera piedra del santuario que se verá dedicado a la imagen de la virgen de San Juan de los Lagos, pero aún no concluyen los estudios de mecánica de suelos, ni de los materiales pétreos que serán utilizados para la edificación, informó el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Se trata de un área que no solo ofrecerá servicios religiosos, sino también de atención psicológica, orientación médica, valor social, espiritualidad, de vida comunitaria, de familia y de cuestiones deportivas.

El templo forma parte de un proyecto trazado desde el año 2022, pero que requiere diversas intervenciones y estudios de ingeniería, de la misma forma que la participación que se encuentra activa, de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para efectos del uso de los materiales de la región, el estudio de condiciones de clima, la armonización con el

desarrollo urbano y la generación de una construcción acorde a la demanda de servicio que estará prevista.

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Cavazos Arizpe dijo que se pretende tener más seguridad en el proceso y desarrollo no solo de los cálculos de ingeniería, sino también del trabajo arquitectónico que ya está avanzado, pero que requiere concluir una serie de estudios que permitan trabajar con una planeación de construcción que sea la adecuada y duradera.

"La primer piedra es el inicio de un trabajo específico, pero al mismo tiempo permanente para llevar en sus procesos la construcción", dijo el arzobispo.

Agregó que tentativamente para octubre ya se tendría todo perfectamente ordenado, estarían en regla los permisos necesarios y sería posible echar a andar la construcción.

Añadió que hace mes y medio visitó la comunidad y el

sacerdote está organizando el diseño que todavía tiene unas modificaciones pendientes y mientras ello ocurre están trabajando en los estudios de mecánica de suelos, además de los estudios estructurales.