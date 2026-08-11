Están por llegar a Villa de Reyes cinco empresas

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El municipio de Villa de Reyes está por recibir cinco empresas grandes que generarán más de 2 mil fuentes de empleo directo, confirmó el director de Desarrollo Económico Alfonso Rodríguez Valdazo.

Dijo que ya están apalabradas, casi cerradas y a punto de ser anunciadas, tres empresas nuevas que impulsarán el desarrollo industrial de la zona. De esas compañías, una es de inversión japonesa cuyo proceso de negociación cerrará esta misma semana, la semana que entra se cierra otra que es española y para fines de agosto se cerraría otra negociación con una empresa de origen estadounidense.

La empresa japonesa es una compañía de autopartes, la de origen español para trenes y la estadounidense también promete ser proveedora de autopartes.

En el caso de la empresa que proviene de España, se instalará en el contexto del anuncio de la inversión federal para la creación de un tren de pasajeros que ya anunciaron tanto el gobierno de México como el gobernador.

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Trabajará con durmientes en las vías y no se descarta que a mediano o largo plazo, San Luis Potosí sea la punta de lanza para trabajar con los trenes no solo para la proveeduría local, sino quizá también para el extranjero.

En los próximos meses, completarán la negociación con otras dos empresas cuyas negociaciones ya están muy adelantadas y se encuentran planeadas para su desarrollo en mayor extensión territorial.

Aseguró que Villa de Reyes y San Luis Potosí se convertirán en polos de desarrollo económico, a partir de un mayor empuje con respecto al resto del país, sobre todo porque ya se está en vías de convertirse en la economía más desarrollada del Bajío.