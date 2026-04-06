Este año, recibirá SLP 32.4 mdp para seguridad

Derivado de la firma de un convenio con la federación, el Gobierno del Estado obtuvo un financiamiento por 32 millones 454 mil 358 pesos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).

Financiamiento y distribución del FOFISP

A través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se estableció que recibirá 32 millones 053 mil 068 pesos, con base a los criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación del FOFISP.

Aunado a ello, precisó que dicha cantidad se complementará con 401 mil 290 pesos como ingreso remanente del Fondo.

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Para que se cumplan los objetivos previstos, la administración estatal accedió a entregar una colaboración por 32 millones 454 mil 358 pesos, correspondiente al concepto de Fondo de Apoyo, destinado a beneficiar a municipios con menor población o mayor grado de marginación.

"Los destinos y conceptos de gasto, las metas y las acciones prioritarias a realizar para el cumplimiento del presente acuerdo específico de adhesión se establecerán en un anexo técnico respectivo", subrayó.

Llamado del gobernador a alcaldes para uso correcto de recursos

A principios del 2026, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona exhortó a las y los alcaldes de los 59 ayuntamientos a ejecutar correctamente los recursos federales en materia de seguridad pública, sobre todo, en cubrir los salarios de los policías luego de la reciente reforma legislativa que dispone un salario mínimo de 14 mil pesos mensuales para los agentes.