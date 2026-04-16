"Estoy listo, ya les he ganado:" Enrique Galindo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, manifestó su interés de participar en el proceso electoral de 2027 a la gubernatura, señalando que está listo para buscar el cargo y recordando que ya venció a la alianza oficialista del PVEM, Morena y el PT.

Declaraciones y enfoque actual

El presidente municipal señaló en entrevista que respetará los tiempos y la legislación electoral rumbo al proceso de 2027.

El edil señaló que, por ahora, su prioridad es mantenerse enfocado en su responsabilidad al frente del Ayuntamiento, evitando involucrarse en dinámicas político-electorales anticipadas. "No quiero perder mi vocación y mi responsabilidad pública de seguir siendo el alcalde y trabajar como tal", expresó, al subrayar que su formación como abogado lo obliga a conducirse con apego a la ley.

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Proyecto político y alianzas rumbo a 2027

Indicó que su meta inmediata es llegar a su quinto informe de gobierno con resultados en obra pública y acciones concretas.

En paralelo, Galindo reconoció públicamente que su proyecto político rumbo a 2027 ya está en marcha. En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, sostuvo que, aunque el proceso legal aún no inicia, el escenario político estatal ya muestra movimientos y perfiles definidos.

"Estoy listo, cuidando las formas y los tiempos electorales", declaró, al señalar que su aspiración es resultado de una trayectoria construida durante años y respaldada por su gestión al frente del Ayuntamiento.

Indicó que ha mantenido diálogo con las fuerzas políticas que lo impulsaron, particularmente ante la posibilidad de una alianza entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

En ese sentido, consideró que existe un nuevo ánimo entre las militancias para construir un frente común, a diferencia de procesos anteriores, lo que podría fortalecer una candidatura competitiva rumbo a 2027.

El edil también presumió sus resultados electorales, al recordar que logró la reelección en la capital potosina tras vencer a la coalición integrada por Morena, el Partido Verde y el PT, lo que —dijo— demuestra que un proyecto respaldado por la ciudadanía puede imponerse incluso ante fuerzas políticas consolidadas.

"Confío en que vuelva a ser la ciudadanía la que empuje un proyecto ganador", señaló.