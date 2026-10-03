Estrenan en V. de Pozos reglamento de comercio

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Villa de Pozos contará con nuevas reglas para el comercio en mercados, tianguis y vía pública, luego de la publicación de su primer Reglamento de Plazas, Mercados y Piso en el Periódico Oficial del Estado, con disposiciones que limitan la concentración de locales y establecen un periodo de 90 días para que comerciantes regularicen su situación.

El ordenamiento, aprobado por el Concejo Municipal que encabeza Martha Patricia Aradillas Aradillas, regula las actividades de comerciantes ambulantes, semifijos, tianguistas, mercados sobre ruedas y quienes ocupan locales o espacios en mercados públicos de la demarcación.

Entre las nuevas disposiciones destaca que ninguna persona podrá ser titular de más de dos autorizaciones para utilizar locales, casetas o puestos en mercados municipales. Para tianguis y mercados sobre ruedas, el reglamento establece que cada comerciante podrá contar únicamente con un permiso por ruta o mercado, además de señalar que las autorizaciones serán personales e intransferibles.