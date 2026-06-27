Exámenes de confianza beneficiarían a candidatos: Ceepac

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Los exámenes de control de confianza para quienes aspiren a un cargo de elección popular en San Luis Potosí podrán convertirse en un elemento de campaña, pese a que su aplicación será voluntaria durante el proceso electoral de 2027, consideró el consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Juan Manuel Ramírez García.

Tras la aprobación de la reforma electoral por parte del Congreso del Estado, el integrante del organismo valoró que las personas candidatas y los partidos políticos podrían presentar como un carácter adicional el hecho de someterse a estas evaluaciones, aunque los resultados no condicionarán el acceso a una candidatura.

Indicó que la elección de 2027 será la primera en la que exista esta posibilidad, por lo que también servirá para medir si las candidaturas deciden participar en el mecanismo y cuál es la respuesta de la ciudadanía frente a quienes opten por realizarlo de manera voluntaria.

Ramírez García recordó que las pruebas de control de confianza quedaron fuera de los requisitos obligatorios para contender por un cargo de elección popular, luego de que el Congreso determinó mantenerlas como una medida opcional al considerar que imponerlas podría vulnerar el derecho constitucional a ser votado.

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Además de este cambio, la reforma electoral incorporó el voto de personas en prisión preventiva sin sentencia firme, autorizó el uso de plataformas digitales para el registro de candidaturas y otros trámites ante la autoridad electoral, y modificó las reglas de financiamiento público para los partidos políticos, con incrementos en recursos destinados a juventudes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.

Las nuevas disposiciones serán aplicables al proceso electoral local que iniciará en noviembre de 2026.