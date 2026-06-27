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Revienta bloqueo GCM de Soledad

Corporación detiene a vecinos que protestaban vs. falta de agua

Por Redacción

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Revienta bloqueo GCM de Soledad
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      Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez rompieron un bloqueo que vecinos de algunas colonias que protestaban contra la falta de agua que, alegaban, era causado por las fallas de Interapas y por el lienzo charro Hermoso Cariño, ubicado en las cercanías. La corporación detuvo a una decena de personas, entre ellas, a la regidora morenista Dulce Galván.

      Bloqueo en puente San Lorenzo por falta de agua

      El bloqueo inició por la mañana en el puente de la avenida San Lorenzo, cercano al cruce con la calle San Antonio, organizado por vecinos de las colonias San José, Los Fresnos, San Lorenzo y sectores aledaños, para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable, ya que aseguran tener varias semanas sin suministro.

      Reacciones y demandas de los vecinos afectados

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      Los inconformes señalaron que, ante la falta del servicio, se han visto obligados a contratar pipas particulares, lo que ha representado un gasto adicional para las familias afectadas. Asimismo, acusaron falta de atención por parte del organismo operador Interapas y aseguraron que durante este periodo no han recibido apoyo suficiente mediante el reparto de agua en pipas.

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