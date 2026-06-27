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Fracasan empresas por mala comunicación: Toastmasters

Ibarra Molina destacó que muchas veces no saben transmitir una idea, a pesar de contar con un buen producto

Por Martín Rodríguez

Junio 27, 2026 11:04 a.m.
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      Un puente que no resista los materiales, problemas organizacionales, una estrategia mal hecha, una medicina mal aplicada o un proceso jurídico mal desarrollado, hacen que las empresas pierdan liderazgo por problemas de comunicación, advirtió Atilano Ibarra Molina, presidente del Club de Élite Toastmasters Internacional en México para el periodo 2026-2027.

      Advirtió que hay muchas personas que no saben transmitir una idea ni cómo comunicarse, a pesar de tener en sus manos el desarrollo del mejor producto, lo que repercute directamente en el fracaso de los negocios.

      El nuevo dirigente del organismo empresarial tomó posición en ceremonia oficial en sustitución de Juan de Dios Torres Mendoza.

      Explicó que hay grandes problemas cuando no hay una buena comunicación en el caso de aquel que quiere vender un producto, también cuando no se explican con claridad los números o las metodologías para recabarlos, puede haber problemas en un caso jurídico al que no se le dedicó la debida atención o, en su caso, cualquier asunto que pudiera afectar de manera directa las condiciones para tomar buenos acuerdos.

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      Aseguró que la comunicación aporta herramientas para mejorar las condiciones en las que cualquier persona sepa transmitir un mensaje claro y conciso.

      Dijo que una persona que se dedique al campo de la comunicación desde cualquier punto de vista, está obligado a ser multidisciplinario y entender, como mínimo, lo que se hace de manera básica, no como una máquina que realiza cosas, sino como alguien que sabe lo que está haciendo.

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      Recordó que también aplica para necesidades de emprendimiento, para personas que cubren necesidades sociales específicas o para vendedores de productos, pero en todos los casos, una comunicación efectiva es la que contribuye a mejorar la relación entre las personas y el producto que se les ofrece.

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