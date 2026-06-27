Ante priistas, EGC rechaza que les digan la "herencia maldita"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, manifestó su desacuerdo con expresiones que desacreditan el trabajo realizado por anteriores administraciones estatales, particularmente las encabezadas por gobernadores del PRI, al señalar que calificativos como la "herencia maldita" resultan ofensivos para quienes participaron en la construcción del estado.

"A veces somos bandera de un discurso que quiere satanizar lo que hemos hecho por San Luis Potosí, ¿no les molesta que afuera nos digan la herencia no se qué?" afirmó al referirse a la expresión usada por el gobernador y diversos funcionarios estatales para definir a las administraciones anteriores.

Durante un encuentro con militantes priistas, el edil sostuvo que San Luis Potosí es resultado del esfuerzo acumulado de distintas generaciones de autoridades y ciudadanos, por lo que consideró injusto descalificar de manera generalizada a gobiernos anteriores.

Galindo afirmó que este tipo de señalamientos afectan a quienes formaron parte de esos proyectos de gobierno y advirtió que no está dispuesto a normalizar ese discurso. "Nos ofende a muchos, no nos ponemos el chaleco, pero nos ofende que se hable así, sobre todo de los gobiernos con los que el PRI ha construido San Luis Potosí", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el mismo acto, el presidente municipal celebró el regreso de exmilitantes y expresidentes del partido a las filas priistas, al considerar que refleja un proceso de reorganización interna impulsado por la dirigencia estatal. Aseguró que respaldará los esfuerzos encaminados a fortalecer la estructura partidista y recuperar presencia territorial.

LEA TAMBIÉN No hay otra manera de competir si no es en unidad: Galindo a priistas Durante un evento en la sede del tricolor se entregaron reconocimientos a militantes con amplia trayectoria

Respecto al escenario político rumbo a 2027, Galindo indicó que las eventuales alianzas electorales serán definidas por las dirigencias partidistas, aunque se pronunció a favor de construir proyectos con participación ciudadana y capaces de sumar a distintas fuerzas de oposición.

Señaló que el PRI y sus aliados deben trabajar en la conformación de una alternativa competitiva tanto frente al gobierno federal como al estatal.