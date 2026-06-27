Diputada va contra la Ley Serrano

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La diputada local morenista Gabriela López Torres presentó una iniciativa para derogar los artículos clave de la Ley Serrano, "ante la posible violación a los derechos humanos que ha generado" y como consecuencia directa de la manifestación en el Congreso del pasado martes.

Iniciativa para modificar y derogar artículos de la Ley Serrano

La gaceta parlamentaria de la sesión de Pleno prevista para el próximo lunes 29 de junio presenta la iniciativa para modificar dos artículos y derogar otros tres de la reforma hecha a fines del año pasado al Código Penal, que criminaliza ciertos usos de la Inteligencia Artificial.

La iniciativa tiene como objetivo principal proteger la libertad de expresión y brindar seguridad jurídica a la ciudadanía.

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En su exposición de motivos, López Torres argumentó que las reformas previas conocidas como la "Ley Serrano" contienen "disposiciones ambiguas, imprecisas y subjetivas que no se apegan al principio de taxatividad ni al de ultima ratio.

Esta ambigüedad, agregó, permitió la criminalización selectiva y pone en grave riesgo el trabajo de periodistas, activistas, académicos y defensores de derechos humanos.

Objeciones y críticas a la Ley Serrano

La propuesta cita también la inconformidad que generó la Ley Serrano entre periodistas locales y nacionales, así como en organizaciones protectoras de la libertad de expresión.

También recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos objetó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la citada reforma, pidiendo su derogación.

La legisladora indicó que para proteger esos sectores, propuso cambiar el artículo 187, sobre la difusión de imágenes íntimas, para eliminar la sanción a quien, haciendo uso de la Inteligencia Artificial, generara, modificara o alterara imágenes, audios o videos sin consentimiento para crear contenido íntimo sexual falso, dejando las penas por la difusión ilícita tradicional.

También propone eliminar, en el artículo 187 bis, el término IA en el delito contra la identidad de las personas, y dejó la sanción al uso de medios electrónicos o telemáticos.

Los artículos que deroga esta iniciativa concentran las disposiciones más polémicas y criticadas de la Ley Serrano.

Se trata del artículo 187 ter, que sanciona la creación o manipulación de contenidos que simularan la apariencia o voz de una persona real mediante IA; el 272 ter, que castiga la generación de contenidos con IA que simularan declaraciones o actuaciones de autoridades para alterar la confianza pública; y el 272 bis, que penalizaba la fabricación o difusión de contenidos falsos con IA con el propósito de generar alarma pública o alterar la paz social.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia, que emitirá el dictamen que se enviará al Pleno.