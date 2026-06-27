logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Fotogalería

DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

João Pedro, con lesión de ligamento cruzado anterior

El Club Atlético de San Luis confirmó que el jugador será intervenido quirúrgicamente

Por Pulso Online

Junio 27, 2026 12:10 p.m.
A
Foto: Atlético de San Luis

Foto: Atlético de San Luis

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El departamento de ciencias médicas del Club Atlético de San Luis informó el reporte médico del jugador João Pedro.

      Detalles confirmados

      Tras un juego de preparación de este viernes contra Querétaro, se reportó que el jugador presenta una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

      Acciones de la autoridad

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "El jugador será intervenido quirúrgicamente y el tiempo estimado de su recuperación y rehabilitación se encuentra reservado a evolución", dice el parte médico.

      LEA TAMBIÉN

      Se vienen tiempos mejores: Chabrand

      Calificó a Joao Pedro como un referente dentro y fuera de la cancha

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      João Pedro, con lesión de ligamento cruzado anterior
      João Pedro, con lesión de ligamento cruzado anterior

      João Pedro, con lesión de ligamento cruzado anterior

      SLP

      Pulso Online

      El Club Atlético de San Luis confirmó que el jugador será intervenido quirúrgicamente

      Ecuador y Escocia, los posibles rivales de México
      Ecuador y Escocia, los posibles rivales de México

      Ecuador y Escocia, los posibles rivales de México

      SLP

      El Universal

      Los sudamericanos son el principal candidato para enfrentar a la Tricolor

      George Russell partirá primero en Gran Premio de Austria
      George Russell partirá primero en Gran Premio de Austria

      George Russell partirá primero en Gran Premio de Austria

      SLP

      EFE

      Andrea Kimi Antonelli mantiene el liderato del Mundial pese a salir cuarto

      Surgen ganadores del Torneo Infantil de Tenis
      Surgen ganadores del Torneo Infantil de Tenis

      Surgen ganadores del Torneo Infantil de Tenis

      SLP

      Romario Ventura