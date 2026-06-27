João Pedro, con lesión de ligamento cruzado anterior
El Club Atlético de San Luis confirmó que el jugador será intervenido quirúrgicamente
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El departamento de ciencias médicas del Club Atlético de San Luis informó el reporte médico del jugador João Pedro.
Detalles confirmados
Tras un juego de preparación de este viernes contra Querétaro, se reportó que el jugador presenta una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.
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"El jugador será intervenido quirúrgicamente y el tiempo estimado de su recuperación y rehabilitación se encuentra reservado a evolución", dice el parte médico.
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