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Van 8 aspirantes de la 4T a la gubernatura de SLP

Gerardo Sánchez Zumaya compite por PT tras no aprobarse su afiliación a Morena.

Por Ana Paula Vázquez

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Van 8 aspirantes de la 4T a la gubernatura de SLP
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      La definición de la candidatura de la coalición oficialista al Gobierno de San Luis Potosí comenzó con estrategias distintas entre sus partidos. Mientras Morena abrió el registro de aspirantes a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el Partido del Trabajo (PT) inscribió al empresario Gerardo Sánchez Zumaya y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidió no participar en el proceso interno al considerar que las reglas de Morena sobre nepotismo afectan las posibilidades de la senadora Ruth González Silva.

      Morena registra a varios aspirantes para la gubernatura

      Hasta el cierre de esta edición, Morena había registrado a Daniel Montelongo, Aid Ávila Covarrubias, Ana Dora Cabrera, el diputado con licencia Carlos Arreola Mallol y también formalizaron su participación los exdiputados José Antonio Lorca Valle, Angélica Mendoza Camacho y Montserrat Balcorta Sobrino. A ellos se sumó Gerardo Sánchez Zumaya, quien formalizó su participación por el PT, partido que integra la coalición con Morena y el PVEM.

      El periodo de inscripción concluirá este sábado, por lo que aún podrían incorporarse más perfiles, entre ellos la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

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      PVEM no participa por reglas internas de Morena

      La decisión del PVEM fue confirmada por su coordinador nacional electoral, Arturo Escobar, quien señaló que el partido optó por no registrar aspirante en San Luis Potosí debido a la autorregulación de Morena que impide que un familiar suceda a otro en el mismo cargo. Afirmó que esa disposición interna coloca en desventaja a Ruth González Silva, aunque sostuvo que cumple con los requisitos legales para competir por la gubernatura. Agregó que el Verde mantendrá las negociaciones con Morena para buscar un acuerdo antes de que concluya el plazo legal.

      Por su parte, Sánchez Zumaya explicó que competirá por el PT, esto luego de que su solicitud de afiliación a Morena, presentada en septiembre de 2025, continúe sin ser aprobada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. El empresario sostuvo que aceptó la invitación del Partido del Trabajo al considerar que ambas fuerzas forman parte del mismo proyecto político y afirmó que su participación dentro de la coalición no modifica ese objetivo.

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