Hampones asesinan a un hombre para asaltarlo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En un aparente asalto, un hombre fue asesinado por delincuentes armados que ingresaron a su domicilio en la comunidad El Saucillo, perteneciente al municipio de Villa de Reyes, los cuales le dispararon a quemarropa para luego apoderarse de todo lo que pudieron y se dieron a la fuga sin que nadie lo impidiera.

El ataque tuvo lugar después de las siete de la mañana de este viernes, en que el ahora occiso se encontraba en su vivienda ubicada en la calle Vicente Guerrero de la comunidad referida.

De forma sorpresiva llegaron cuatro sujetos encapuchados, los cuales irrumpieron en la casa y se dirigieron directamente en contra del habitante, al cual no le dieron tiempo de defenderse y le dispararon en repetidas ocasiones cayendo éste sin vida en el acto.

Enseguida los delincuentes se dedicaron a saquear la casa y echaron todo lo que pudieron en el vehículo en que habían llegado, para posteriormente darse a la fuga a toda velocidad sin que nadie hiciera algo por impedirlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego del hecho, elementos de distintas corporaciones policiales, incluyendo la Guardia Civil Estatal y de la Policía de Investigación, llegaron al sitio para iniciar las investigaciones; se llevó a cabo un operativo en la zona pero no se pudo dar con el paradero de los maleantes.

Asimismo, el cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para luego entregarlo a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación respectiva sobre el homicidio y robo, en espera de detener a los responsables en el menor tiempo posible.