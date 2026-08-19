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Excomulgan a los ladrones de iglesia

Desconocidos se llevaron el Santísimo de templo de Mexquitic de Carmona

Por Martín Rodríguez

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Excomulgan a los ladrones de iglesia
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      Por el delito de sacrilegio, la Iglesia Católica en San Luis Potosí determinó excomulgar a los autores del robo de piezas litúrgicas de la capilla de la comunidad de Valle Umbroso, parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la comunidad Corte Primero, de Mexquitic 

      de Carmona.

      El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe anunció una misa de desagravio para el sábado 12 de septiembre a las 12 del día, con el fin de expresar el deseo de la conversión de 

      los responsables.

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      La institución religiosa publicó este martes por la tarde el decreto de excomunión anunciado por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, para el o los autores del robo, que por ahora no se encuentran identificados. 

      De manera paralela con la vista al agente del Ministerio Público para efectos legales del derecho penal, mientras que con base en el derecho canónico, el arzobispo explicó que está bajo su responsabilidad el cuidado de los sacramentos y por esa causa y con el propósito de dar testimonio del valor sacramental, emite el decreto de excomunión. 

      La excomunión ipso facto, surte efectos inmediatos para los autores del robo sacrílego. 

      Precisó el prelado que este acto se incluye entre los delitos más graves que ameritan la excomunión, mismo que permite que la congregación instruya la causa para efectos de determinar el daño causado y lo que se derive de las acciones que recaigan sobre quienes sustrajeron los bienes litúrgicos.

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