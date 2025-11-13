Exigen armonizar Ley de Movilidad

La Coalición Movilidad Segura SLP criticó que el Congreso del Estado no dude en autorizar más presupuesto para sí mismo y para otras instancias del poder público, pero siga postergando las consultas públicas obligatorias y necesarias para destrabar temas como la Ley Santi.

Instaron a las y los legisladores a resolver tres años de omisión legislativa y “cumplir con su deber legal y moral” de concretar dichas consultas para el beneficio general de la sociedad de San Luis Potosí.

En específico, señalaron que ya se han cumplido tres años desde el vencimiento del plazo legal para armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de nivel federal, con la legislación estatal.

Las y los integrantes de la Coalición estuvieron presentes en la misma sesión en la que el Poder Legislativo aprobó un decreto para que la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo pueda “echar mano” de casi cinco mil millones de pesos producto de una “recaudación extraordinaria”, de los cuales 9.9 millones serán para

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

el Congreso.

Advirtieron que cada día que pasa sin una ley estatal de movilidad, “hasta dos personas pierden la vida en siniestros viales que no son inevitables, sino que suceden como consecuencia directa de decisiones políticas postergadas.

Exigieron que las consultas pendientes se realicen y se les asigne el presupuesto suficiente en tiempo y forma, pues dijeron que “cumplir la Ley en materia de movilidad y seguridad vial no es una opción política, sino un deber constitucional y un compromiso ético con la vida”.