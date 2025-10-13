Exigen captura de perros callejeros en Las Flores

Habitantes de la colonia Las Flores, ubicada al norte de la capital potosina, solicitaron la intervención inmediata de las autoridades estatales y municipales para atender el creciente problema de perros en situación de calle que deambulan por la zona.

De acuerdo con los vecinos, la presencia de estos animales ha aumentado de manera considerable en los últimos meses, lo que representa un riesgo tanto para la salud pública como para la seguridad de las personas.

Los habitantes denunciaron a este medio que, debido a la gran cantidad de terrenos baldíos en el sector, los perros han encontrado espacios propicios para reproducirse y establecerse. Como resultado, se han formado jaurías de hasta 30 ejemplares, que recorren las calles y lotes en busca de comida, mostrando en muchos casos comportamientos agresivos hacia los transeúntes. Esta situación, aseguran, ha generado episodios de ataques y persecuciones a vecinos que transitan por el área, especialmente en horarios nocturnos o en calles con poca iluminación.

Aunque hasta ahora no se han reportado agresiones de gravedad, los colonos expresaron su preocupación por el riesgo latente que esto implica, sobre todo para niños y adultos mayores, quienes acostumbran a permanecer o jugar en las calles. Señalaron que algunos de los animales han comenzado a actuar de forma territorial y agresiva, lo que incrementa la posibilidad de incidentes.

