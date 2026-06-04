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Solicita CO ley vs. hackeo a los medios

La organización exige a diputados legislar para evitar ciberacoso a medios

Por Redacción

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Solicita CO ley vs. hackeo a los medios
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      La organización Ciudadanos Observando exigió al Congreso del Estado que legisle para crear herramientas que permitan a los medios de comunicación que reciben ataques cibernéticos una defensa efectiva para lograr castigar a los responsables de esas intervenciones.

      Acciones de la autoridad

      En un texto desplegado en sus redes sociales, la organización representada por Guadalupe González Covarrubias afirmó que actualmente, el Legislativo potosino se ha dedicado en los últimos meses a legislar para recortar derechos y garantías a fin de limitar la libertad de expresión.

      Para ello, abundó que ha modificado el Código Penal para convertirlo en una herramienta que sería usada para reprimir.

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      Ejemplo de ello, indicó, es la "Ley Serrano", concretada para perseguir a periodistas, activistas, opositores y voces incómodas al poder actual en el estado.

      ¿Por qué no legislan para proteger la libertad de expresión?

      "¿Por qué no se enfocan en proteger la libertad de expresión y los demás derechos humanos?... ¿por qué no legislan para dar más herramientas legales y llevar ante la justicia a quienes hackean medios de comunicación, sabotean el trabajo periodístico y se convierten en enemigos de la libertad de prensa y de expresión?", cuestionó.

      La organización hacía la referencia a la campaña de ciberacoso que en octubre de 2023 afectó las cuentas de redes sociales de varios medios y organizaciones civiles del estado, entre ellos, la propia Ciudadanos Observando y Pulso.

      Indicó que actualmente, un legislador "puede insultar, calumniar o difamar a cualquier ciudadano sin enfrentar consecuencias, porque cuenta con fuero constitucional".

      El ciudadano común, en contraste, sí puede ser perseguido a través de diversas formas, la más reciente, la que se creó con la Ley Serrano, expone el texto.

      "No actúan como representantes populares, sino como peones de un cacicazgo", concluyó la organización ciudadana.

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