Falla el ducto "El Realito" una vez más

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El acueducto El Realito registró este martes una nueva interrupción en el envío de agua hacia la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, apenas tres días después de que el servicio se había restablecido, con lo que suman 10 fallas en lo que va de 2026.

El Interapas informó que mantiene la atención en las zonas que dependen de esta fuente y ajustó nuevamente su operación para reducir las afectaciones a los usuarios.

La nueva suspensión ocurre después de que el pasado sábado comenzó a regresar el agua proveniente de El Realito, tras la interrupción reportada el 14 de septiembre. De acuerdo con el organismo, ante cada paro se recurre a pozos de reserva, interconexiones de la red y distribución mediante camiones cisterna para sostener el suministro en las colonias afectadas.

Con esta nueva falla, el registro del acueducto acumula 76 interrupciones desde octubre de 2021, luego de que hasta el 18 de septiembre Interapas contabilizaba 75. De acuerdo con el historial del organismo, se registraron tres fallas en 2021, 25 en 2022, 20 en 2023, cinco en 2024, 13 en 2025 y ahora 10 durante 2026. El problema no corresponde a una falta de agua almacenada.

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