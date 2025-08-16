Fallece el periodista Gregorio Marín R.

Este viernes a las 9 de la mañana falleció a la edad de 93 años el periodista Gregorio Marín Rodríguez, quien a través de sus 73 años de trayectoria, dominó todos los géneros periodísticos, fue reportero en diversos diarios y también representante de prensa en instituciones públicas.

A su vida periodística iniciada en 1952 como tipógrafo por recomendación del presbítero Joaquín Antonio Peñalosa, Gregorio Marín agregó textos con libro de anecdotario, para recordar su cruce con el periodismo y la actividad política.

A su trayectoria le agrega ser el fundador de la Asociación Potosina de Periodistas, y entre sus trabajos destacados se encuentran las entrevistas a Fidel Castro y Ernesto Ché Guevara, y convivió con David Alfaro Siqueiros Renato Leduc y Vicente Lombardo Toledano (este último fundador de la Confederación de Trabajadores de México), fue corresponsal de diarios nacionales y director de noticias en radio, pero además escribió diversos libros de periodismo y uno relacionado con democracia y procesos electorales.

Fue merecedor del Premio Estatal de Periodismo 2017 al mérito periodístico, por 65 años de trayectoria. Gregorio Marín se encargó de formar a diferentes generaciones, lo que constituyó una de sus principales cartas de presentación.

El 8 de febrero de 2018, Gregorio Marín presentó el libro que de alguna manera es la memoria de su profesión, titulado “Periodismo y Política”, un recuento de su historia y de la historia desde su particular punto de vista, producto de trabajo que fue elogiado por otros periodistas como Filiberto Juárez Córdoba, Efraín Álvarez Méndez y Pedro Cervantes Roque.

A Gregorio Marín, describieron como un eterno aprendiz del oficio del periodismo, al grado de convertirse en maestro de generaciones, por generar contenidos en todas las fechas y hasta las proximidades del día de su muerte.

Gregorio Marín era experto en géneros periodísticos de opinión, imprimía su propio estilo y su imaginación para destacar los contrastes de los personajes, los hechos cotidianos y las adversidades de la ciudad.

Era un Gregorio Marín que en ocasiones debía recorrer los lugares a través de ferrocarril para contar su testimonio diario, y desmitificar aquello que se dice de los potosinos de que somos “mochos” y “timoratos”. Gregorio Marín estudió la carrera de lo que se llamaba tenedor de libros en San Luis Potosí.