Maru Campos niega rechazo a llamada de Sheinbaum

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó que exista una negativa de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de la polémica generada por un operativo en el municipio de Morelos, donde presuntamente participaron agentes estadounidenses.

Durante una entrevista en el programa de Ciro Gómez Leyva, la mandataria estatal aclaró que nunca ignoró llamadas de la presidenta y sostuvo que ambas mantienen comunicación directa.

"Ella y yo nos tenemos en el teléfono celular", afirmó Campos, al explicar que la llamada de Sheinbaum se realizó al llamado "teléfono rojo", instalado únicamente en la oficina gubernamental.

"No es que no le haya tomado la llamada. Ella decidió marcarme por el teléfono rojo, yo estaba fuera de la oficina atendiendo reuniones. El teléfono rojo nada más lo tienes en la oficina", señaló.

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La gobernadora añadió que posteriormente se reportó con el equipo presidencial e incluso manifestó su disposición para viajar a la Ciudad de México y reunirse con la mandataria federal.

"Voy volando a la Ciudad de México y a la hora que ella disponga estoy lista para platicar con ella", dijo.

Campos también aseguró que desconoce las razones por las que Morena y actores federales endurecieron sus críticas en su contra tras el operativo ocurrido en Chihuahua.

"Han sido muy duros en decir que una servidora traicionó a la patria y que dejó entrar a los agentes norteamericanos, y pues es una completa mentira", sostuvo.

La controversia comenzó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara públicamente que autoridades de Chihuahua tenían conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses durante un operativo realizado en la comunidad de Pinal, en el municipio de Morelos.

Sin embargo, Maru Campos insistió en que ella no sabía que hubiera personal extranjero en territorio chihuahuense.

"Una servidora no gestionó, no autorizó y tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense", declaró.

La mandataria explicó que tuvo conocimiento de la presunta participación de agentes estadounidenses hasta después de un accidente ocurrido el domingo 19 de marzo, cuando el entonces fiscal estatal, Guillermo Arturo Zuany Portillo, le informó que en el vehículo involucrado viajaban dos ciudadanos norteamericanos.

Según detalló, posteriormente el general de división encargado de la mesa de seguridad confirmó la presencia de dichos agentes en la entidad.

Campos afirmó que el único funcionario que conocía previamente sobre la presencia de los estadounidenses era el entonces titular de la Agencia Estatal de Investigación, quien falleció en el accidente.

Además, indicó que las investigaciones continúan para determinar si había más funcionarios al interior de la Fiscalía estatal enterados de la operación.

Pese a la tensión política, la gobernadora aseguró que la coordinación en materia de seguridad con el Gobierno federal no se ha visto afectada y que los trabajos con las Fuerzas Armadas y las autoridades federales siguen avanzando.

"Vamos bien con la Fiscalía General de la República y vamos bien con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana", afirmó.

Asimismo, señaló que la relación con la Secretaría de la Defensa Nacional se mantiene estable y pidió evitar la politización de la seguridad pública.

"Era importante que no politizáramos la seguridad", expresó.