Opaca alcaldía datos de Comercio
El director Ángel de la Vega informó más de mil clausuras acumuladas, pero no por periodo.
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Preguntas y respuestas
La Dirección de Comercio de la alcaldía capitalina entregó una respuesta incompleta a una solicitud de información sobre las clausuras realizadas durante 2026, pues no proporcionó el comparativo con 2025, el desglose de establecimientos y giros comerciales ni los recursos recaudados mediante multas y sanciones administrativas.
Acciones de la autoridad
Según la solicitud de información de folio 2404744260000373, la Unidad de Transparencia informó que turnó la petición a la Dirección de Comercio, pero esta señaló que, tras revisar sus archivos, únicamente podía reportar 254 establecimientos clausurados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, sin proporcionar el comparativo con 2025 ni los datos desagregados solicitados.
La dependencia justificó la falta de información al señalar que la obligación de entregar datos públicos "no implica el procesamiento" ni su adecuación al interés del solicitante.
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Detalles confirmados
Con base en los artículos 60 y 61 de la Ley de Transparencia, argumentó que no existe obligación de realizar "comparativos" o "desagregar" la información cuando esos datos no obren de esa manera en sus archivos. Tampoco informó cuánto dinero ingresó por multas y faltas administrativas durante los primeros semestres de 2025 y 2026.
La falta de información contrasta con los datos expuestos públicamente por el director de Comercio, Ángel de la Vega Pineda, quien el pasado 11 de agosto informó que la dependencia acumulaba más de mil 300 clausuras hasta la primera mitad del 2026, aunque esa cifra corresponde al acumulado de la administración y no al periodo específico solicitado mediante transparencia. La respuesta, además, no permite conocer cuáles establecimientos fueron sancionados, qué giros concentraron las clausuras ni cuánto dinero se obtuvo por las multas.
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