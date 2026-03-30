Feligreses católicos reprochan inacción de las autoridades

Centenares de feligreses católicos firmaron una carta para reclamar a las autoridades su inactividad para cuidar el patrimonio ajeno en las manifestaciones y en particular por los daños sufridos a la simbología y la fachada del templo de La Compañía, durante las manifestaciones de mujeres en el Centro Histórico el pasado 8 de marzo.

INAH confirma daños y costos de restauración

Según el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) basado en el peritaje, los daños ascienden a 1 millón 988 mil 736 pesos con 19 centavos, es decir casi 2 millones de pesos.

El escrito anexa 857 firmas, más un aproximado de mil que se van agregando en espacio digital en una plataforma con QR, para hacer un total aproximado de 1 mil 860 hasta entrada la noche de este domingo.

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Exigen seguridad y respeto al patrimonio en manifestaciones

Los creyentes explicaron que exigen a las autoridades que al desarrollarse cualquier movilización social se garantice la seguridad y el estado de derecho, que las instituciones hagan su trabajo y que haya coordinación interinstitucional, protocolos preventivos de seguridad y no solo reactivos y asegurar el acompañamiento.

Explican que el Estado debe garantizar, sin excepción, el resguardo de todos los inmuebles históricos, civiles y religiosos, en el entendido de que el daño constituye un delito federal que debe ser investigado y sancionado conforme la ley.

También exigen garantías para el derecho constitucional a la libertad de culto, de manera que los templos permanezcan seguros y abiertos y que los actos religiosos no sean suspendidos por causa de falta de garantías o seguridad.

Al escrito anexan el dictamen del INAH, en el que establece un monto calculado para intervención por 433 mil 003 pesos con 64 centavos para restauración de elementos decorativos de las fachadas que incluyen elementos de cantera y fachada lateral del lado poniente. Se agrega un valor de 988 mil 184 pesos con 08 centavos para restauración de la puerta de madera incendiada por quien resulte responsable.

Le sigue un valor de 122 mil 320 pesos con 30 centavos para la restauración y reposición de la cruz pétrea que se localizaba en la fachada del templo.

Los firmantes llaman a las autoridades a que a la brevedad tomen las medidas necesarias para que por omisión, los cuerpos de seguridad no sean parte del problema que deriva en los daños al patrimonio histórico y a las instalaciones religiosas.