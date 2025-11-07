Feria de la Vivienda inicia este viernes en Sendero

La Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi) presentará este viernes, sus líneas de expansión y desarrollo de proyectos, que van desde casas de tipo residencial hasta vivienda popular.

La Feria de la Vivienda, que será instalada en la plaza comercial más grande del oriente de la capital, permitirá a los beneficiarios de algún crédito, elegir el tipo de casa que pagarían con sus ingresos como parte de las prestaciones laborales.

Para ello, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) llevará un módulo para trámites en caso de que los trabajadores deseen iniciar con su proceso para la adquisición de un crédito de vivienda.

Mientras tanto, la feria reunirá a una serie de oferentes de casas, constructores y desarrolladores de fraccionamientos que presentarán sus modelos, ubicaciones y alternativas de valor, con el fin de que los trabajadores elijan el modelo y costo de la vivienda.

En el centro comercial Sendero, los trabajadores tendrán a la vista diferentes módulos de atención de empresas y promotores de vivienda, de manera que ellos elijan el que les convenga por ubicación, precio y tipo de construcción.

Para ese efecto, los trabajadores tendrán un lapso de tres días, puesto que el domingo aún podrán acudir para realizar su trámite, en caso de que deseen contratar su crédito.