logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Feria de la Vivienda inicia este viernes en Sendero

Por Martín Rodríguez

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Feria de la Vivienda inicia este viernes en Sendero

La Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi) presentará este viernes, sus líneas de expansión y desarrollo de proyectos, que van desde casas de tipo residencial hasta vivienda popular.

La Feria de la Vivienda, que será instalada en la plaza comercial más grande del oriente de la capital, permitirá a los beneficiarios de algún crédito, elegir el tipo de casa que pagarían con sus ingresos como parte de las prestaciones laborales. 

Para ello, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) llevará un módulo para trámites en caso de que los trabajadores deseen iniciar con su proceso para la adquisición de un crédito de vivienda. 

Mientras tanto, la feria reunirá a una serie de oferentes de casas, constructores y desarrolladores de fraccionamientos que presentarán sus modelos, ubicaciones y alternativas de valor, con el fin de que los trabajadores elijan el modelo y costo de la vivienda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el centro comercial Sendero, los trabajadores tendrán a la vista diferentes módulos de atención de empresas y promotores de vivienda, de manera que ellos elijan el que les convenga por ubicación, precio y tipo de construcción.

Para ese efecto, los trabajadores tendrán un lapso de tres días, puesto que el domingo aún podrán acudir para realizar su trámite, en caso de que deseen contratar su crédito.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Interapas no pedirá aumento para 2026
Interapas no pedirá aumento para 2026

Interapas no pedirá aumento para 2026

SLP

Samuel Moreno

Ya colocan decoración en el C. Histórico
Ya colocan decoración en el C. Histórico

Ya colocan decoración en el C. Histórico

SLP

Samuel Moreno

Llegamos a la temporada navideña en la capital del estado

Siguen protestas vs.directivos del ITSLP
Siguen protestas vs.directivos del ITSLP

Siguen protestas vs.directivos del ITSLP

SLP

Leonel Mora

Exigen destituir al juez José Pedro Gómez Ávila
Exigen destituir al juez José Pedro Gómez Ávila

Exigen destituir al juez José Pedro Gómez Ávila

SLP

Martín Rodríguez

Dejó en libertad a un confeso de violar a una bebé