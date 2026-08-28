Filtración de documentos legislativos, sin sanciones

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Las filtraciones de documentos internos del Congreso del Estado continúan sin responsables identificados ni sanciones, pese a que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) había planteado investigar a asesores y empleados por la difusión de información antes de que fuera votada por el Pleno. El presidente de la Jucopo, Héctor Serrano Cortés, reconoció que hasta ahora no ha habido despidos por este motivo.

El coordinador del PVEM señaló que continúan revisándose los mecanismos internos para determinar cómo se ha difundido documentación legislativa. Entre los asuntos cuyos proyectos fueron filtrados se encuentran reformas en materia electoral y modificaciones a los requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con Serrano Cortés, algunos de los documentos difundidos correspondían a versiones que todavía podían modificarse antes de la votación. Sin embargo, aunque previamente había señalado que debía investigarse la actuación de asesores y trabajadores y, en su caso, establecer responsabilidades por actos de deslealtad, en esta ocasión no informó de avances sobre una investigación ni de alguna sanción.

"Siguen los compañeros revisando, vamos a mantener no solamente los mecanismos para garantizar que la información sea fidedigna, sino también para que todos tengamos la protección de nuestra posición que es algo que todo mundo tiene que cuidar, la puede hacer pública en el momento de las sesiones, pero previo a ello en tu reflexión en exposiciones de motivos siguen siendo potestades los diputados hasta que no se presentan en un dictamen o en la tribuna, pues ya es pública la exposición", dijo.

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Serrano Cortés afirmó que se mantendrán mecanismos para proteger la información hasta que los asuntos sean presentados formalmente ante el Pleno, momento en que se vuelven públicos. También consideró necesario fortalecer la profesionalización de los asesores jurídicos para evitar errores y confusiones.