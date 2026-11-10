Fiscalía en Desapariciones operará ´cuanto antes´: TS

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"Pues ese tema ya sería una postura especulativa. Lo que te estoy comentando, es lo que sucedió y lo que va a realizarse", dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, al ser cuestionado sobre la falta de financiamiento para la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares.

Afirmó que la administración estatal mantiene coordinación con los colectivos y organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, a fin de generar las condiciones administrativas y financieras para apoyarlos. En entrevista, reportó que, en la reciente reunión entre los colectivos y la Fiscalía General del Estado (FGE), participaron funcionarios del gobierno del estado.

"Saben que ya en el presupuesto que la Fiscalía diseña y remite para su tramitación, ya se incluye la partida presupuestal especial, justamente para poner en marcha la operatividad de esta Fiscalía Especializada", defendió.

Aunque ya pasaron casi 11 meses del 2026, Torres Sánchez alegó que la conformación del especializada se concretará "cuanto antes". Para el ejercicio fiscal 2026, dicha creación implicará un presupuesto mínimo inicial de 5 millones de pesos, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) el 14 de noviembre del 2025.

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