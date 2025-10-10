logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fiscalizador del estado sí puede tener dos empleos

Por Leonel Mora

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Fiscalizador del estado sí puede tener dos empleos

La Constitución Política del Estado y otros ordenamientos locales permitirían, en principio, que el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, pueda cumplir su encargo y a la vez, ser docente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El funcionario confirmó a este medio que, hasta este momento, sigue impartiendo clases en la Facultad de Derecho como profesor eventual, labor que inició en 2021 y por la cual tuvo, hace aproximadamente dos años, un reconocimiento por su alto desempeño.

El Artículo 132 de la Constitución Política del Estado señala que “Jamás podrán reunirse en una misma persona dos empleos públicos por los que disfrute sueldo, exceptuando los del ramo de educación. Los servidores públicos deberán atender de tiempo completo las funciones de su encargo y no podrán desempeñar empleos o trabajos particulares que motiven conflictos de interés en relación con sus cargos.”

Además, el Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, menciona que los servidores públicos no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal por los que disfruten de un sueldo, con excepción de los del ramo de instrucción pública, ni podrán desempeñar empleos o trabajos particulares que motiven conflictos de intereses en relación con sus atribuciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En algunos medios electrónicos, se reveló la relación laboral de Lecourtois López con la UASLP en el contexto del objetivo que busca el IFSE de poder auditar plenamente a la institución universitaria, sin embargo, en estricto sentido, no habría impedimento legal para que el fiscalizador del estado desarrolle ambos empleos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora
Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora

Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora

SLP

Ana Paula Vázquez

La reforma busca reconocer la figura femenina en cargos públicos, aclara Arreola M.

Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial
Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial

Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial

SLP

Samuel Moreno

Comercio frena más “antros”
Comercio frena más “antros”

Comercio frena más “antros”

SLP

Samuel Moreno

Su giro no es compatible con el tipo de uso de suelo del lugar donde operarían

Crimen organizado, detrás de 50% de los asesinatos: SSPC
Crimen organizado, detrás de 50% de los asesinatos: SSPC

Crimen organizado, detrás de 50% de los asesinatos: SSPC

SLP

Rubén Pacheco

La seguridad es cosa de todos los días: Jesús Juárez Hernández