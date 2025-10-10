Fiscalizador del estado sí puede tener dos empleos

La Constitución Política del Estado y otros ordenamientos locales permitirían, en principio, que el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, pueda cumplir su encargo y a la vez, ser docente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El funcionario confirmó a este medio que, hasta este momento, sigue impartiendo clases en la Facultad de Derecho como profesor eventual, labor que inició en 2021 y por la cual tuvo, hace aproximadamente dos años, un reconocimiento por su alto desempeño.

El Artículo 132 de la Constitución Política del Estado señala que “Jamás podrán reunirse en una misma persona dos empleos públicos por los que disfrute sueldo, exceptuando los del ramo de educación. Los servidores públicos deberán atender de tiempo completo las funciones de su encargo y no podrán desempeñar empleos o trabajos particulares que motiven conflictos de interés en relación con sus cargos.”

Además, el Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, menciona que los servidores públicos no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal por los que disfruten de un sueldo, con excepción de los del ramo de instrucción pública, ni podrán desempeñar empleos o trabajos particulares que motiven conflictos de intereses en relación con sus atribuciones.

En algunos medios electrónicos, se reveló la relación laboral de Lecourtois López con la UASLP en el contexto del objetivo que busca el IFSE de poder auditar plenamente a la institución universitaria, sin embargo, en estricto sentido, no habría impedimento legal para que el fiscalizador del estado desarrolle ambos empleos.