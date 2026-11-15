Cae otro líder de los Rs, ligados al CJNG

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Ciudad de México.- Tras un enfrentamiento a balazos, fuerzas federales detuvieron a Miguel Ángel "N", alias "Diego" o "Mike", presunto integrante de la célula delictiva Los Rs, al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Atotonilco el Alto, Jalisco.

Durante la captura de este sujeto, elementos de la SSPC, Fiscalía General de la República y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de una camioneta que intentaron evadir la presencia policial, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al repeler la agresión, uno de los atacantes perdió la vida y se logró la detención de alias "Diego" o "Mike", señaló el mando policial.

La célula delictiva de Los Rs era encabezada por los hermanos Ramón Ángel Álvarez Ayala, "R1", y Rafael Álvarez Ayala, "R2", ambos detenidos y señalados como presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, en noviembre del año pasado.

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Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Ramón Ángel Álvarez Ayala para enfrentar la justicia por delitos de tráficos de drogas y lavado de dinero.

"Agradecemos el apoyo de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus", señaló García Harfuch.

Apenas el 8 de noviembre pasado, autoridades federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", quien resultó herido durante el operativo.

El sujeto fue identificado como un importante generador de violencia y mando de Los Rs, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones en Jalisco y Michoacán. También fueron detenidas otras 19 personas.

En estas acciones, el gabinete de seguridad tuvo colaboración de la DEA de Estados Unidos. La familia del presunto líder criminal Rafael "N", "El R2", promovió un amparo para impedir temporalmente su destierro, expulsión o extradición a Estados Unidos.

"El R2" permanece hospitalizado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara por heridas de bala sufridas durante el operativo federal en el que fue detenido en un restaurante de la colonia Vallarta Norte.