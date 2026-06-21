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Frena el Mundial, violencia intrafamiliar en SLP

La SSPC y la FGE reportan decremento de la violencia en lo que va del Mundial

Por Rubén Pacheco

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Frena el Mundial, violencia intrafamiliar en SLP
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      En medio de las advertencias de la Secretaría de las Mujeres y organismos internacionales, en lo que va del desarrollo del Mundial 2026, autoridades de procuración de justicia y seguridad pública, no reportan incremento de violencia familiar en San Luis Potosí.

      Al respecto, Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), expuso que, hasta el momento, no se ha identificado una relación directa entre los partidos de fútbol y los casos de violencia intrafamiliar.

      "Creo que los festejos, sobre todo, lo que nos toca a nosotros primordialmente en el estadio (Libertad Financiera) durante los partidos, ha sido de mucha tranquilidad", manifestó.

      En tanto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la fiscalía especializada que atiende casos de violencia familiar contra las mujeres, ha detectado decremento en la presentación de denuncias, sin embargo no pudo establecer un porcentaje.

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      Confió que la disminución detectada desde principios de junio, se debe a un fenómeno relacionado con el comportamiento de los agresores y no tanto, por la celebración.

       del evento futbolístico.

      "¿Qué creen? Que hasta ahorita, incluso hemos tenido una disminución, porque como que no ha habido mayor tema. Hemos tenido disminución", subrayó.

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