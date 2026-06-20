Perfumes, ropa y calzado, entre lo más buscado para papás

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el marco del Día del Padre, el comercio en San Luis Potosí registra una dinámica moderada pero constante, donde los regalos tradicionales como perfumes, calzado y ropa encabezan la lista de artículos más buscados por los consumidores.

A diferencia de otras fechas de alto impacto comercial, esta celebración mantiene un comportamiento controlado, aunque suficiente para detonar ventas en distintos giros.

En el Centro Histórico de San Luis Potosí, negocios dedicados a la venta de ropa para caballero, zapaterías y perfumerías han reportado un ligero incremento en la afluencia de clientes durante los días previos a la celebración.

Comerciantes señalan que los productos más solicitados suelen ser fragancias, camisas, pantalones y zapatos, artículos que se han consolidado como obsequios prácticos y recurrentes para "papá".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con encargados de algunos establecimientos, aunque el Día del Padre no alcanza el mismo nivel de consumo que el Día de las Madres, sí representa un repunte importante en ventas, especialmente en el segmento de regalos accesibles y de uso cotidiano. En este contexto, las promociones y descuentos se han convertido en una estrategia clave para atraer compradores.

En centros comerciales de la zona metropolitana, las tiendas departamentales y marcas de moda también han lanzado campañas especiales dirigidas a esta fecha, con descuentos en ropa, calzado, relojes y perfumes, además de paquetes promocionales que buscan incentivar el consumo familiar. Estos espacios se han convertido en una alternativa principal para quienes buscan un regalo rápido y variado.

Pese a que el Día del Padre mantiene un perfil comercial menor frente a otras celebraciones, el movimiento generado en sectores específicos del comercio local confirma su importancia dentro del calendario de ventas.

Perfumes, calzado y ropa continúan siendo los regalos más representativos, consolidando una tradición de consumo que, aunque discreta, sigue vigente en San Luis Potosí.