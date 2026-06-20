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Colapsan puentes en comunidades de Catorce y Villa de Guadalupe

La CEPC informa que se coordinan acciones para restablecer accesos y la energía eléctrica

Por Redacción

Junio 20, 2026 03:22 p.m.
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Fotos: CEPC

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      La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se mantiene atento y en coordinación permanente ante las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en la región Altiplano.

      Derivado de las lluvias y los escurrimientos de agua en la parte alta de la sierra, se registró el derrumbe del puente que comunica a las comunidades de Real de Maroma y Tahonas del Jordán, en el municipio de Catorce.

      Asimismo, en la comunidad de San Bartolo, perteneciente al municipio de Villa de Guadalupe, colapsó el puente de acceso debido a los escurrimientos, por lo que fue solicitado el apoyo de maquinaria para atender la situación.

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      Las autoridades estatales informaron que no se reportan personas lesionadas ni afectaciones a viviendas en las comunidades antes mencionadas.

      Únicamente se registraron fallas en el suministro de energía eléctrica, por lo que se dio aviso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Junta Estatal de Caminos (JEC) para realizar las acciones correspondientes, señaló la CEPC. 

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