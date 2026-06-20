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Descarta la CEDH huelga de hambre de periodista en La Pila

Se emitieron medidas precautorias para proteger la integridad y salud de personas privadas de la libertad, señaló el organismo

Por Redacción

Junio 20, 2026 02:57 p.m.
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Descarta la CEDH huelga de hambre de periodista en La Pila
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      La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDHSLP) emitió Medidas Precautorias dirigidas a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, con la finalidad de que se adopten las acciones necesarias para garantizar en todo momento la integridad física, la seguridad personal y el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.

      Lo anterior, derivado de las versiones difundidas en diversos medios digitales respecto a una presunta huelga de hambre en el Centro Penitenciario Estatal de La Pila.

      El caso se refiere a Christian "N", un periodista de Ciudad Valles, que está por cumplir un mes detenido por el presunto delito de suplantación de funciones, quien habría anunciado que iniciaría la huelga de hambre en protesta de las irregularidades en que han incurrido el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para dilatar su caso.

      En atención a dicha situación, dijo la CEDH, informó que personal del organismo realizó las acciones de seguimiento correspondientes y acudió al centro penitenciario para conocer de manera directa las condiciones existentes.

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      "Durante la visita efectuada, se constató que no existe ninguna persona privada de la libertad en huelga de hambre y que el suministro y la recepción de alimentos se desarrollan con normalidad al interior del establecimiento", señalaron.

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      La CEDH añadió en un comunicado que mantiene seguimiento permanente a las condiciones de internamiento y continuará realizando las acciones de supervisión que correspondan para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

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