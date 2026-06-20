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Galindo pide a CEA sanciones por fallas en ducto de El Realito

Más de 75 colonias y 30 mil usuarios sufren por las constantes suspensiones del suministro

Por Rolando Morales

Junio 20, 2026 12:34 p.m.
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Galindo pide a CEA sanciones por fallas en ducto de El Realito
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reiteró su llamado a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para que aplique sanciones a la empresa operadora de El Realito cada vez que se registren fallas en el suministro, al señalar que las interrupciones generan afectaciones económicas y sociales para miles de habitantes de la capital.

      El presidente municipal recordó que la relación contractual del acueducto se mantiene entre el Gobierno del Estado y la empresa responsable de El Realito, mientras que el Ayuntamiento únicamente recibe el agua para su distribución.

      En ese sentido, explicó que cada vez que ocurre una falla solicita a la CEA que sancione a la empresa y que se deje de pagar por el agua que no llega a la ciudad. No obstante, reconoció que sus peticiones no siempre prosperan, pues señaló que "a veces se nos hace caso y a veces no se nos hace caso".

      Galindo Ceballos afirmó que las constantes interrupciones del sistema generan consecuencias graves para la población, ya que más de 75 colonias y más de 30 mil usuarios resultan afectados cuando El Realito deja de operar. Ante estos escenarios, indicó que el Ayuntamiento debe desplegar pipas para amortiguar la falta del líquido y atender las necesidades más urgentes de los habitantes.

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      El alcalde sostuvo que estas fallas representan un impacto económico para el municipio debido al gasto extraordinario que implica el abastecimiento emergente, además de que se generan complicaciones adicionales relacionadas con el pago del agua contratada. Por ello, insistió en la necesidad de que exista una definición clara sobre el futuro del contrato entre la CEA y la empresa operadora para brindar certeza a la ciudad.

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      Finalmente, Galindo consideró que la población no debería estar preocupada por la operación de El Realito, sino únicamente por contar con agua en sus hogares.

      Señaló que es el Ayuntamiento quien enfrenta directamente las consecuencias de cada crisis, por lo que planteó que se permita a la ciudad participar en la administración del contrato para tener facultades de sanción, ejercer presión sobre la empresa e incluso impulsar inversiones destinadas al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.

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