Fue SGS sede estatal para reunión de D.H.

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Soledad de Graciano Sánchez fue sede de la Reunión Estatal de Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos, realizada los días 15 y 16 de octubre en el Hotel Radisson, donde representantes de distintos municipios participaron en capacitaciones y mesas de trabajo sobre protección ambiental, atención a grupos vulnerables y garantías individuales.

Benjamín Pérez Álvarez, secretario general del Ayuntamiento de Soledad, explicó que durante el encuentro se revisaron los acuerdos establecidos en la reunión de 2025, así como la coordinación entre los municipios y las autoridades estatales y judiciales para actualizar políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos.

Por parte de Soledad, Alma Valeria Pérez Galarza, titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, participó en las actividades para exponer el trabajo realizado en el municipio en materia de promoción y protección de las garantías individuales.

Entre los temas abordados estuvieron los protocolos de seguridad pública para la detención de personas señaladas por la comisión de delitos, así como las condiciones en las que permanecen bajo resguardo de las corporaciones policiales.

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El secretario señaló que estos procedimientos fueron revisados durante 2025, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitó las instalaciones de la Guardia Civil Municipal, y posteriormente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El funcionario atribuyó los avances en esta materia a la coordinación entre las instituciones involucradas y a las acciones orientadas a garantizar que las personas detenidas reciban un trato digno y en condiciones de igualdad.

La jornada también incluyó capacitación sobre el derecho a un medio ambiente sano, áreas naturales protegidas y atención a personas en situación de vulnerabilidad. Además, se revisaron aspectos legislativos relacionados con las atribuciones y el funcionamiento de las coordinaciones municipales de Derechos Humanos, concluyó.