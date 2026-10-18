logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fue SGS sede estatal para reunión de D.H.

En el encuentro se revisaron los acuerdos establecidos en la reunión de 2025.

Por Flor Martínez

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Fue SGS sede estatal para reunión de D.H.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Soledad de Graciano Sánchez fue sede de la Reunión Estatal de Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos, realizada los días 15 y 16 de octubre en el Hotel Radisson, donde representantes de distintos municipios participaron en capacitaciones y mesas de trabajo sobre protección ambiental, atención a grupos vulnerables y garantías individuales. 

      Benjamín Pérez Álvarez, secretario general del Ayuntamiento de Soledad, explicó que durante el encuentro se revisaron los acuerdos establecidos en la reunión de 2025, así como la coordinación entre los municipios y las autoridades estatales y judiciales para actualizar políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos. 

      Por parte de Soledad, Alma Valeria Pérez Galarza, titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, participó en las actividades para exponer el trabajo realizado en el municipio en materia de promoción y protección de las garantías individuales. 

      Entre los temas abordados estuvieron los protocolos de seguridad pública para la detención de personas señaladas por la comisión de delitos, así como las condiciones en las que permanecen bajo resguardo de las corporaciones policiales. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El secretario señaló que estos procedimientos fueron revisados durante 2025, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitó las instalaciones de la Guardia Civil Municipal, y posteriormente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

      El funcionario atribuyó los avances en esta materia a la coordinación entre las instituciones involucradas y a las acciones orientadas a garantizar que las personas detenidas reciban un trato digno y en condiciones de igualdad. 

      La jornada también incluyó capacitación sobre el derecho a un medio ambiente sano, áreas naturales protegidas y atención a personas en situación de vulnerabilidad. Además, se revisaron aspectos legislativos relacionados con las atribuciones y el funcionamiento de las coordinaciones municipales de Derechos Humanos, concluyó.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Llaman a apoyar a Bomberos de SLP en evento por 75 años
        Llaman a apoyar a Bomberos de SLP en evento por 75 años

        Llaman a apoyar a Bomberos de SLP en evento por 75 años

        SLP

        Pulso Online

        La recaudación será destinada al cuero de rescate

        Prófugo, presunto agresor de Zahid
        Prófugo, presunto agresor de Zahid

        "Prófugo, presunto agresor de Zahid"

        SLP

        Rubén Pacheco

        El menor sufrió lesión medular completa tras ataque en taller mecánico en Satélite

        UASLP da de baja a alumnos por consumo de drogas en campus
        UASLP da de baja a alumnos por consumo de drogas en campus

        UASLP da de baja a alumnos por consumo de drogas en campus

        SLP

        Rubén Pacheco

        El rector Alejandro Zermeño destacó que la universidad remite casos de comercialización a las autoridades

        Oposición politiza tema del agua, dice Gallardo
        Oposición politiza tema del agua, dice Gallardo

        Oposición "politiza tema del agua", dice Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        Asegura que el desabasto de agua en colonias capitalinas es real