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Aguas negras invaden cauce de Villa Antigua

Trabajos de glorieta Real Inn habrían roto una tubería sanitaria

Por Redacción

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Aguas negras invaden cauce de Villa Antigua
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      Los trabajos del paso elevado que construye el Gobierno del Estado en la Glorieta Real Inn habrían dañado una tubería sanitaria y provocado que aguas negras llegaran al cauce que atraviesa el fraccionamiento Villa Antigua, al poniente de la capital.

      Daño a tubería sanitaria en Villa Antigua por Gobierno estatal

      La Gerencia General de Villa Antigua confirmó que la descarga comenzó la mañana de este martes y recorre parte del canal natural que se extiende aproximadamente dos kilómetros dentro del conjunto habitacional.

      De acuerdo con la administración, las obras incluyeron la ampliación de un canal para desalojar el agua pluvial proveniente de la glorieta y de zonas altas como Bellas Lomas y Plaza San Luis. Sin embargo, al continuar las excavaciones habría resultado dañada una tubería del drenaje sanitario.

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      Impacto en la comunidad y acciones oficiales

      La fuga desembocó en el canal pluvial y posteriormente llegó al cauce que atraviesa Villa Antigua. El problema generó preocupación entre los habitantes por posibles riesgos para niñas y niños que se acercan al lugar, así como para patos y otros animales silvestres.

      El incidente ocurre durante la construcción del puente vehicular que el Gobierno estatal decidió ejecutar sin la participación del Ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de que inicialmente se planteó como un proyecto conjunto.

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