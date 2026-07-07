logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tiene alcaldía 650 mdp por subasta de predios

El alcalde Enrique Galindo aseguró que el Ayuntamiento mantiene garantizados cerca de 650 mdp para obra pública

Por Rolando Morales

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
A
Tiene alcaldía 650 mdp por subasta de predios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pese a los amparos promovidos contra la subasta municipal de predios, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Ayuntamiento mantiene garantizados alrededor de 650 millones de pesos para financiar obras públicas, cifra cercana a la meta original de 750 millones de pesos.

      El edil reconoció que algunos terrenos, entre ellos el ubicados en Puerta de Piedra y otro más en la zona poniente de la ciudad, permanecen en incertidumbre debido a los procesos judiciales en curso; sin embargo, confió en que los recursos legales serán resueltos y no comprometerán de manera significativa la captación de ingresos proyectada.

      Galindo Ceballos explicó que el caso de Puerta de Piedra ha sido atendido con especial cautela, al señalar que el gobierno municipal ha mantenido diálogo con los promoventes del amparo y ha buscado alternativas para alcanzar acuerdos pese a que indicó que la venta del predio ya se concretó.

      El presidente municipal afirmó que la intención es resolver el conflicto de manera consensuada y conservar la operación, pues aseguró que se han ofrecido obras de infraestructura para la zona como parte de una contraprestación

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Retraso de licitaciones frena obra del Saucito

      Si Contraloría no las libera a tiempo, demora su ejecución: alcalde Galindo

      Respecto a los cinco predios que quedaron pendientes de colocarse, señaló que el Ayuntamiento todavía se encuentra en condiciones de emitir una nueva subasta, ya que los plazos legales lo permiten y existen elementos para repetir el procedimiento en caso de ser necesario.


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tres presas, arriba del 80% de su capacidad
      Tres presas, arriba del 80% de su capacidad

      Tres presas, arriba del 80% de su capacidad

      SLP

      Samuel Moreno

      La Conagua y autoridades locales acordaron homologar protocolos en las acciones preventivas durante las lluvias

      Investiga Profepa tala clandestina en Cerritos
      Investiga Profepa tala clandestina en Cerritos

      Investiga Profepa tala clandestina en Cerritos

      SLP

      Samuel Moreno

      La Segam canalizó denuncias recibidas para sancionar los procedimientos ilegales

      Lluvias seguirán en tres regiones de SLP
      Lluvias seguirán en tres regiones de SLP

      Lluvias seguirán en tres regiones de SLP

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil alertó por tormentas vespertinas con rachas de viento y ambiente caluroso

      Fiscalía, sin informe de extorsiones del 2025
      Fiscalía, sin informe de extorsiones del 2025

      Fiscalía, sin informe de extorsiones del 2025

      SLP

      Martín Rodríguez