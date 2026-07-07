Tiene alcaldía 650 mdp por subasta de predios
El alcalde Enrique Galindo aseguró que el Ayuntamiento mantiene garantizados cerca de 650 mdp para obra pública
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Pese a los amparos promovidos contra la subasta municipal de predios, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Ayuntamiento mantiene garantizados alrededor de 650 millones de pesos para financiar obras públicas, cifra cercana a la meta original de 750 millones de pesos.
El edil reconoció que algunos terrenos, entre ellos el ubicados en Puerta de Piedra y otro más en la zona poniente de la ciudad, permanecen en incertidumbre debido a los procesos judiciales en curso; sin embargo, confió en que los recursos legales serán resueltos y no comprometerán de manera significativa la captación de ingresos proyectada.
Galindo Ceballos explicó que el caso de Puerta de Piedra ha sido atendido con especial cautela, al señalar que el gobierno municipal ha mantenido diálogo con los promoventes del amparo y ha buscado alternativas para alcanzar acuerdos pese a que indicó que la venta del predio ya se concretó.
El presidente municipal afirmó que la intención es resolver el conflicto de manera consensuada y conservar la operación, pues aseguró que se han ofrecido obras de infraestructura para la zona como parte de una contraprestación.
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Respecto a los cinco predios que quedaron pendientes de colocarse, señaló que el Ayuntamiento todavía se encuentra en condiciones de emitir una nueva subasta, ya que los plazos legales lo permiten y existen elementos para repetir el procedimiento en caso de ser necesario.
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