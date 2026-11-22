¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que ha faltado liderazgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado para ordenar el conflicto entre taxistas y conductores de plataformas digitales, luego de que estos últimos no pudieron sostener una reunión con autoridades estatales debido a la intervención del gremio taxista.

Galindo señaló que existe espacio para que ambos sectores desarrollen su actividad económica, pero consideró necesario establecer reglas claras y organizar su operación. A su juicio, el manejo del conflicto no ha sido adecuado, particularmente ante la falta de definiciones sobre si los conductores de aplicaciones serán incluidos o excluidos del esquema de transporte regulado.

El posicionamiento del alcalde ocurre después de que alrededor de 35 taxistas irrumpieron en las instalaciones de la SCT, ubicadas en avenida Muñoz, para impedir una reunión entre funcionarios estatales y cerca de 30 conductores de transporte por aplicación, quienes buscan regularizar su situación ante el Gobierno del Estado y dejar de enfrentar operativos por prestar el servicio sin registro.

El edil dijo que su administración respeta el derecho de los trabajadores a manifestarse y reconoció que tienen identificados a quienes participan en las protestas, así como las causas que motivan sus inconformidades. Sin embargo, advirtió que las movilizaciones terminan por afectar a una parte importante de la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Galindo sostuvo que la solución está en manos del Gobierno del Estado y llamó a que se establezcan negociaciones a la brevedad para alcanzar un acuerdo entre los sectores involucrados. Insistió en que corresponde a la autoridad estatal intervenir y resolver un conflicto que, hasta ahora, no ha logrado encauzarse.