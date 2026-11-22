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Ante el reciente reporte de colectivos sobre la falta de financiamiento para creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que adquirirá decenas de vehículos, chalecos tácticos, equipo de cómputo y una cámara de refrigeración para conservación de cadáveres.

De acuerdo con diferentes convocatorias de Licitación Pública Estatal, comprará 55 unidades vehiculares, correspondientes a nueve camionetas pick up doble cabina 4x4 motor 5.0L modelo 2026 o superior; 33 camionetas pick up doble cabina a gasolina de 4 cilindros; ocho camionetas SUV V6 3.3L; dos Van Cargo Maxi 1.6L y tres motocicletas de 2 cilindros, 6 velocidades.

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También equipo de defensa, consistente en 115 chalecos balísticos tácticos nivel III-A, de última generación, con dos placas balísticas nivel IV cada uno; y 34 equipos donde destacan dos equipos con SSD NVME 1TB, 32GB RAM y monitor 27" 4K; y 13 modulares o all in one de 23.8" Full HD.

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A su vez, una pieza de equipo PCR en tiempo real para cuantificación de ADN forense, con software de análisis de datos especializado; un espectrofotómetro de infrarrojo por transformada de Fourier, con kit de purga; un analizador genético para identificación humana, con software de recopilación de datos.

Así como dos piezas de campana extractora para laboratorios, diseño de flujo de aire de derivación con compatibilidad para volumen de aire variable, deflector de aire frontal, resistente a los químicos; y una cámara de refrigeración con operación de +2°C a +5°C, capacidad para 30 cuerpos, con 4 rack para 5 charolas fabricado totalmente en acero inoxidable para almacenaje 20 cuerpos.

Para el ejercicio fiscal 2026, dicha creación implicará un presupuesto mínimo inicial de 5 millones de pesos, informó María Manuela García Cázares, titular de la FGE el 14 de noviembre del 2025.